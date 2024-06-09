Гуцул рассказала о встрече с Лавровым

«На самом деле, эта встреча прошла незапланированно. Мы с ним встретились перед началом пленарного заседания с участием Владимира Владимировича Путина (на Петербургском международном экономическом форуме — ред.). И, конечно, мне было очень приятно, что Сергей Викторович меня узнал и сказал, что он действительно переживает, как за меня, так и за народ республики Молдова», — сказала Гуцул.