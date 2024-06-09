Глава МИД Турции приедет в Россию

«Министр Хакан Фидан проведет двусторонние встречи в Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также он примет участие в заседании БРИКС+, которое состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения. В октябре текущего года состоится главное мероприятие года для БРИКС — 16-й саммит объединения, который пройдет в Казани.