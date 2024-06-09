Губернатор Воронежской области посетил Минск с рабочим визитом

— Сейчас годовой товарооборот Беларуси и Воронежской области составляет порядка 500 млн долларов — но это не предел. Будем смотреть, куда двигаться дальше. У нас есть хорошие наработки в использовании строительных мощностей белорусских коллег. Белорусское предприятие реконструировало в Воронеже стадион «Факел». Сейчас мы планируем строить еще один стадион, поэтому изучим, как подобная работа организована в Беларуси, — указал Александр Гусев. Глава региона посетил масштабные спортивные объекты в Минске: национальный олимпийский стадион «Динамо» и многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена». Стадион «Динамо» — это многофункциональная арена мирового уровня, которая вмещает более 20 тыс. зрителей. Масштабную реконструкцию стадиона провели относительно недавно. Сейчас на нем уложена современная легкоатлетическая дорожка, футбольное поле покрыто натуральным газоном, предусмотрены секторы для прыжков и других направлений легкой атлетики.