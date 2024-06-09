Губернатор Воронежской области посетил Минск с рабочим визитом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил Минск с рабочим визитом. Вместе с белорусскими коллегами глава региона оценит результаты уже существующего взаимодействия и проанализирует возможности его расширения и укрепления. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале в воскресенье, 9 июня.
— Сейчас годовой товарооборот Беларуси и Воронежской области составляет порядка 500 млн долларов — но это не предел. Будем смотреть, куда двигаться дальше. У нас есть хорошие наработки в использовании строительных мощностей белорусских коллег. Белорусское предприятие реконструировало в Воронеже стадион «Факел». Сейчас мы планируем строить еще один стадион, поэтому изучим, как подобная работа организована в Беларуси, — указал Александр Гусев. Глава региона посетил масштабные спортивные объекты в Минске: национальный олимпийский стадион «Динамо» и многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена». Стадион «Динамо» — это многофункциональная арена мирового уровня, которая вмещает более 20 тыс. зрителей. Масштабную реконструкцию стадиона провели относительно недавно. Сейчас на нем уложена современная легкоатлетическая дорожка, футбольное поле покрыто натуральным газоном, предусмотрены секторы для прыжков и других направлений легкой атлетики.
Спортивный комплекс «Минск-арена» — один из крупнейших и высокотехнологичных культурно-спортивных комплексов Европы, в котором можно проводить состязания по 25 видам спорта.
Александр Гусев также планирует посетить в Минске праздничный концерт, посвященный Дню России.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что губернатор Александр Гусев на Петербургском международном экономическом форуме подписал около 15 соглашений о сотрудничестве правительства региона с крупными российскими компаниями. Одни соглашения предполагают поступление инвестиций в регион (порядка 40 млрд рублей), договоренности о строительстве новых и модернизации существующих предприятий, создание рабочих мест, другие направлены на совместную реализацию проектов в экономической, социальной и научной сферах.