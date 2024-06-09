Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

По итогам голосования партия Моди «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство — она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в «Национально-демократический альянс», это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.
Принеся присягу, Моди стал первым премьером со времен Джавахарлала Неру, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Вместе с ним присягу приняли, в частности, Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат работу в новом правительстве.
Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения беспорядков в районе президентского дворца задействовали более двух с половиной тысяч человек, в том числе пять рот военизированных формирований, подразделения коммандос, снайперов, а также дроны.
Гостями церемонии стали президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Маврикия Правинд Кумар Джагнаут, премьер Непала Пушпа Камаль Дахал и премьер Бутана Тшеринг Тобгай.
Как сообщал источник в «Бхаратия джаната парти», список приглашенных гостей будет отражать приоритеты нового правительства Моди.