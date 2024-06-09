Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

По итогам голосования партия Моди «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство — она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в «Национально-демократический альянс», это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.