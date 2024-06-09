В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
«Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».