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В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России.

Источник: AP 2023

Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

«Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».