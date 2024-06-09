Парламентская делегация Азербайджана прибыла с визитом в Беларусь

Программа визита традиционно насыщена мероприятиями. В их числе — встречи с руководством палат парламента, правительства нашей страны, подписание документов о сотрудничестве, посещение БГУ и другие мероприятия.



Азербайджанская делегация прибыла в Минск сегодня. Гостей в Национальном аэропорту Минск встретила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. «Мы рады приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле», — отметила спикер.



Отправной точкой в налаживании тесного диалога на парламентском уровне стал официальный визит в Беларусь парламентской делегации Азербайджанской Республики в октябре 2009 года. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.



В Национальном собрании Республики Беларусь восьмого созыва сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Азербайджана. Рабочую группу возглавляет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый.



В рамках третьего Евразийского женского форума 14 октября 2021 года (Санкт-Петербург) Наталья Кочанова провела встречу с Сагибой Гафаровой, которая выразила поддержку государственного курса Беларуси, отметила деструктивную политику европейских структур и контрпродуктивность санкционных мер.



Белорусские парламентарии активно взаимодействуют с азербайджанскими коллегами на площадках таких межпарламентских структур, как Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ, Межпарламентский союз. В рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Милли Меджлис Республики Азербайджан выступил с инициативой о создании парламентской сети Движения неприсоединения. Белорусские парламентарии вошли в состав новой межпарламентской структуры. Делегацию Национального собрания Республики Беларусь возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Парламентская сеть продвигает основополагающие ценности и принципы движения, обеспечивает парламентскую поддержку принимаемых решений. Белорусские парламентарии регулярно участвуют в мероприятиях новой межпарламентской структуры. Парламентарии активно участвуют в мониторинге избирательных кампаний в Беларуси и Азербайджане.