Reuters: Байден и Макрон договорились об использовании доходов от активов России

Как подчеркивает издание, в ходе дискуссии главы США и Франции смогли прийти к «общему знаменателю».
«Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — пишет Reuters.
Напомним, не так давно Байден и Макрон открыто поддержали использование Украиной прибыли от активов России. На сайте Белого дома был опубликован соответствующий документ.
В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что безнаказанным подобное не останется. По ее словам, Москва обязательно примет ответные меры.