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Reuters: Байден и Макрон договорились об использовании доходов от активов России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон пришли к консенсусу в вопросе использования прибыли от замороженных российских активов для передачи их Украине. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Комсомольская правда

Как подчеркивает издание, в ходе дискуссии главы США и Франции смогли прийти к «общему знаменателю».

«Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине», — пишет Reuters.

Напомним, не так давно Байден и Макрон открыто поддержали использование Украиной прибыли от активов России. На сайте Белого дома был опубликован соответствующий документ.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что безнаказанным подобное не останется. По ее словам, Москва обязательно примет ответные меры.

Байден Джо
Макрон Эмманюэль
экономика