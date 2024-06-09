Экс-президент Молдовы призвал не признавать выборы в случае победы Санду

«Но у нас после президентских выборов, в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских», — уверен политик.