Экс-президент Молдовы призвал не признавать выборы в случае победы Санду

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Бывший президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду.
«Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет», — сказал он.
Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдовы выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он.
«Но у нас после президентских выборов, в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских», — уверен политик.
По мнению экс-президента, Санду готовит Молдову к украинскому сценарию.
«Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там», — добавил Додон.