В Узбекистане откроется филиал одного из крупнейших вузов Башкирии

«Сегодня по поручению Главы республики Радия Хабирова мы договорились с Конгратбай Шариповым начать работу по открытию в Узбекистане представительства и филиала одного из крупнейших вузов и ссузов нашей республики. В целом обсудили перспективы сотрудничества в области высшего и среднего профессионального образования, договорились об обмене методическими разработками в области подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В ближайшее время начнем работу», — сообщил Урал Кильсенбаев.
В Башкортостане в этом году обучаются более тысячи граждан Узбекистана. На сегодня между вузами двух республик уже подписаны 23 договора о научном, образовательном, культурном сотрудничестве, соглашения о реализации обменных программ с партнерами из Узбекистана.
Евразийским научно-образовательным центром в текущем году заключены соглашения о сотрудничестве с тремя университетами Узбекистана, достигнута договоренность о проведении для преподавателей вузов Узбекистана курсов повышения квалификации на базе кампуса по направлениям исследований Евразийского НОЦ.