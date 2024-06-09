В Узбекистане откроется филиал одного из крупнейших вузов Башкирии

«Сегодня по поручению Главы республики Радия Хабирова мы договорились с Конгратбай Шариповым начать работу по открытию в Узбекистане представительства и филиала одного из крупнейших вузов и ссузов нашей республики. В целом обсудили перспективы сотрудничества в области высшего и среднего профессионального образования, договорились об обмене методическими разработками в области подготовки квалифицированных рабочих и служащих. В ближайшее время начнем работу», — сообщил Урал Кильсенбаев.