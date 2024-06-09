Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петиция за отмену единого часового пояса в Казахстане принята к рассмотрению

Петиция, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения, передает DKNews.kz.

Согласно статье 90−4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90−5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации Говорится в сообщении Министерства.

Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.