Петиция за отмену единого часового пояса в Казахстане принята к рассмотрению

Согласно статье 90−4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90−5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации Говорится в сообщении Министерства.