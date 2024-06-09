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МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва рассматривает посещение Бучи делегацией из Еревана как откровенный недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она уточнила, что делегация от Еревана посетила на прошлой неделе город Буча на Украине, члены делегации — армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, — заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе, как они сказали, «с российской агрессией».

Захарова Мария