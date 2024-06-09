МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Она уточнила, что делегация от Еревана посетила на прошлой неделе город Буча на Украине, члены делегации — армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, — заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе, как они сказали, «с российской агрессией».