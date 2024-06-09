В Армении оппозиция призвала к массовой акции неповиновения 10 июня

Поводом для митингов в Армении стало решение о начале процесса определения границ с Азербайджаном. Стороны подписали документы о делимитации в конце апреля. Процедура определения положения границ должна была начаться в селах в Тавушском регионе. В населенных пунктах региона начались митинги, местные жители перекрывали трассы.