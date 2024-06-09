Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент

По ее данным, ЕНП получила 181 место в Европарламенте, сохранив первенство. Второе место (135 мест) досталось «Социалистам и демократам», третье — партии «Новая Европа».
По предварительным оценкам, правые партии усилили свои позиции. Так, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получают 133 из 720 мест в новом Европарламенте, против 118 из 705 мест в уходящем составе ЕП 2019−2024 годов. Таким образом, доля правых фракций в новом составе Европарламента вырастет до 18,5% с 16,7%. Впрочем, еще 51 место получат депутаты, не входящие в официальные фракции, к которым, в частности, относится «Альтернатива для Германии», исключенная в мае из фракции «Идентичность и демократия».
Как подчеркнула глава ЕП Роберта Метсола, «это предварительные результаты, которые еще могут измениться». Более точные результаты выборов будут объявлены после полуночи.
Выборы в Европарламент (ЕП) созыва 2024−2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Голосование проводилось по национальным законам каждой страны: 6 июня голосовали Нидерланды, 7 июня — Ирландия и Чехия, 8 июня — Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества — 9 июня.