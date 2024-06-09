Партия фон дер Ляйен заняла первое место на выборах в Европарламент

По предварительным оценкам, правые партии усилили свои позиции. Так, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получают 133 из 720 мест в новом Европарламенте, против 118 из 705 мест в уходящем составе ЕП 2019−2024 годов. Таким образом, доля правых фракций в новом составе Европарламента вырастет до 18,5% с 16,7%. Впрочем, еще 51 место получат депутаты, не входящие в официальные фракции, к которым, в частности, относится «Альтернатива для Германии», исключенная в мае из фракции «Идентичность и демократия».