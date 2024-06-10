Делегации Китая, Венесуэлы и Эфиопии прибыли в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Делегацию Китайской Народной Республики возглавил Министр иностранных дел Китая Ван И, а делегацию Боливарианской Республики Венесуэла — Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Делегация Федеративной Демократической Республики Эфиопия прибыла во главе с Министром иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке Селассие.
Министры прибыли для участия в заседании Министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет на Нижегородской Ярмарке