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Делегации Китая, Венесуэлы и Эфиопии прибыли в Нижний Новгород

Их встретили в нижегородском аэропорту.

Делегации Китая, Венесуэлы и Эфиопии прибыли в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Делегацию Китайской Народной Республики возглавил Министр иностранных дел Китая Ван И, а делегацию Боливарианской Республики Венесуэла — Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Делегация Федеративной Демократической Республики Эфиопия прибыла во главе с Министром иностранных дел Эфиопии Тайе Ацке Селассие.

Министры прибыли для участия в заседании Министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет на Нижегородской Ярмарке 10—11 июня в рамках Председательства России в объединении БРИКС.

БРИКС