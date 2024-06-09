Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил Национальную ассамблею

После победы правых на этих выборах Эммануэль Макрон заявил: «В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. К этой ситуации добавляется лихорадка, которая охватила общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы».
До этого организовать внеочередные выборы в парламент Франции призвал президента Жордан Барделля. «Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы», — заявил Барделля, выступая перед сторонниками своей партии после публикации предварительных результатов выборов в Европарламент.
На избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей. Такой высокий уровень участия на европейских выборах не наблюдался в стране с 1994 года. Согласно первым оценкам результатов, список, который возглавляет Жордан Барделля, молодой председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен, по крайней мере вдвое опережает ближайших конкурентов из правящей коалиции. Сразу за ним идут списки представителей макронисткой партии «Ренессанс» Валери Айер и социалистов Рафаэль Глюксмана.
Предварительные итоги на 22:00 мск таковы: Национальное объединение (Жордан Барделля) — 32,4% (31 место в парламенте); Президентское большинство «Ренессанс» (Валери Айер) — 15,2% (14 мест); Социалистическая партия (Рафаэль Глюксман) — 14,3% (13 мест); Непокорившаяся Франция (Манон Обри) — 8,3% (8 мест); Республиканцы (Франсуа-Ксавье Беллами): 7% (6 мест); «Зеленые» (Мари Туссен) — 5,6% (5 мест); «Реконкиста» (Марион Марешаль-Ле Пен) — 5,1% (4 места). Таким образом у правых и крайне правых — более 40 мест в Европарламенте, у левых и крайне левых — 26, у правительственной коалиции только 14.