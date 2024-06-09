Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил Национальную ассамблею

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам выборов в Европарламент распустил парламент страны, или Национальную ассамблею, и объявил внеочередные парламентские выборы. Они назначены на 30 июня и 7 июля. Сегодня, 9 июня, во Франции и в других странах Европы прошли выборы в Европарламент: на них лидирует Жордан Барделля, молодой председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен. Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году.