«Уже сейчас»: Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии

«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года», — указывается в публикации.
Как отмечает издание, Зеленский сталкивается с большими трудностями на фронте, в связи с чем ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.
«Однако есть вероятность того, что после продолжительных схваток гора родит мышь. И пока что все указывает именно на такой исход мероприятия», — говорится в материале.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящее мероприятие нельзя называть мирным саммитом, так как он не имеет ничего общего с миром.
Швейцария проведет