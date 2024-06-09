ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров

«Бойцы полка “Ахмат-Чечня” МО России под командованием <…> Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», — говорится в публикации.