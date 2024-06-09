ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров

«Бойцы полка “Ахмат-Чечня” МО России под командованием <…> Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», — говорится в публикации.
В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.
Он подчеркнул, что слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила освободить село «без определенных сложностей всего лишь за три дня».
В середине мая Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.