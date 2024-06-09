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ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Бойцы полка “Ахмат-Чечня” МО России под командованием <…> Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», — говорится в публикации.

В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила освободить село «без определенных сложностей всего лишь за три дня».

В середине мая Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.

Кадыров Рамзан