Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта

Например, после перехода Иванова из структур правительства в Минтранс в 2022 году Старовойт поздравлял его с назначением на своей странице в Telegram. Иванов в 2018—2019 годах был председателем комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, в 2014—2016 годах возглавлял федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад», а в 2019-м был назначен главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала РЖД. В аппарате правительства отвечал за развитие проектов региональной инфраструктуры и строительства.