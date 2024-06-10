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Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта

Замгендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать в Минтранс на должность замминистра, курирующего работу железнодорожного транспорта. Сейчас эти вопросы курирует пришедший в ведомство в 2022 году Валентин Иванов.

Источник: Фонд Росконгресс

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта, сообщили два источника РБК на транспортном рынке и подтвердил источник, близкий к Минтрансу.

Как пояснили несколько собеседников, Шило будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, которыми сейчас занимается другой заместитель министра, Валентин Иванов. Последний будет повышен до первого замминистра, а нынешний первый зам Андрей Костюк покинет Минтранс.

«Решение находится в процессе формализации», — сказал один из собеседников. Еще один собеседник РБК отметил, что не знает, когда именно произойдут назначения.

Назначенный в мае новым министром транспорта Роман Старовойт (экс-губернатор Курской области) недавно заявлял, что не планирует в ведомстве значительных ротаций.

«Конечно, некоторая донастройка будет, но практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы: с кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчиненный, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка», — говорил он.

Например, после перехода Иванова из структур правительства в Минтранс в 2022 году Старовойт поздравлял его с назначением на своей странице в Telegram. Иванов в 2018—2019 годах был председателем комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, в 2014—2016 годах возглавлял федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад», а в 2019-м был назначен главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала РЖД. В аппарате правительства отвечал за развитие проектов региональной инфраструктуры и строительства.

Помимо Костюка и Иванова сейчас у министра транспорта шесть заместителей: статс-секретарь Дмитрий Зверев, Дмитрий Баканов, Василий Десятков, Владимир Потешкин, Александр Пошивай и Евгений Филиппов.

На момент публикации в пресс-службах Минтранса и РЖД не ответили на запросы РБК. Запрос был также направлен в пресс-службу правительства. Представитель Старовойта отказалась комментировать РБК кадровые перестановки.

Чем известен Алексей Шило

Родился 21 июля 1978 года. В 2000-м окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», в 2001 году — «Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта».

В том же году начал работать дежурным станционного поста централизации станции Курья Свердловской железной дороги. Следующие 15 лет занимал разные руководящие должности в границах этой магистрали, в частности в дирекции управления движением, в том числе относящейся к Горьковской железной дороге (связывает такие направления, как Москва — Нижний Новгород — Киров, Москва — Казань — Екатеринбург. — РБК). Был заместителем начальника по развитию центральной дирекции управления движением в Москве.

С февраля 2015 года руководил департаментом управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура», с февраля 2017-го — Центром фирменного транспортного обслуживания, основная задача которого заключается в формировании доходной части бюджета РЖД за счет сбыта услуг, связанных с перевозкой грузов и использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

РЖД