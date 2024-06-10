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Макрон принял решение о роспуске Нацсобрания и назначении досрочных парламентских выборов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии, — сказал французский лидер во время телеобращения к народу. — Я назначаю досрочные парламентские выборы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй — 7 июля».

Такая ситуация свидетельствует о том, что Макрон признает тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент, где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», в поддержку которой выступило 32% электората.

Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.