Макрон принял решение о роспуске Нацсобрания и назначении досрочных парламентских выборов

«Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии, — сказал французский лидер во время телеобращения к народу. — Я назначаю досрочные парламентские выборы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй — 7 июля».