Премьер Бельгии анонсировал свою отставку

Премьер Бельгии Александр де Кроо объявил, что уйдет в отставку после того как его партия Open VLD («Открытые фламандские либералы и демократы») потерпела поражение на выборах в национальный парламент. Эту должность он занимает с октября 2020 года.

«Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли», — сказал он (цитата по Politico), добавив, что с понедельника, 10 июня, будет «уходящим в отставку» премьером. Он будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.