Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.