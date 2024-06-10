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Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение, сообщил автор инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«За опасное вождение — реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», — написал Нилов.

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

закон
Госдума
штрафы