Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение

«За опасное вождение — реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму», — написал Нилов.
Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, за повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.