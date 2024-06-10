Фон дер Ляйен: большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции (цитата по ТАСС).