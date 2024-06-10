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Фон дер Ляйен: большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским

Урсула фон дер Ляйен уверена, что вновь будет назначена на пост главы Еврокомиссии. Она пообещала, что новый состав Европарламента, в котором большинство мест получит ее Европейская народная партия, будет поддерживать Украину.

Источник: Reuters

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Урсула фон дер Ляйен работает главой Еврокомиссии с 2019 года. Председатель ЕК избирается каждые пять лет. Кандидатура выдвигается членами ЕС через Европейский совет и назначается Европейским парламентом.

Явка на выборах в Европарламент, по предварительным данным, составила 51%. Побеждает Европейская народная партия. Во Франции президент Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею из-за проигрыша на выборах в Европарламент его партии. В Германии партия канцлера Олафа Шольца показала худший результат в истории, уступив крайне правым.

ЕС