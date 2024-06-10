Илон Маск задался вопросом о причинах негативных мнений об АдГ

До этого, 22 апреля, Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ в рамках совещания ОБСЕ в Вене. По ее словам, русофобия в Германии достигла значительных масштабов, вплоть до нарушения прав не только иммигрантов из России или стран СНГ, но и немецких граждан с русскими корнями или имеющих членов семьи или бизнес-партнеров, имеющих опосредованное отношение к России.