Илон Маск задался вопросом о причинах негативных мнений об АдГ

«Почему у некоторых такая негативная реакция на АдГ?» — поинтересовался он.
Маск предположил, что он может что-то упустить, ведь исходя из того, что он читал, миллиардер не может назвать партию «крайне правой» и не считает ее экстремистской.
Ранее, 9 июня, эксперт из Германии Харли Шлангер сообщил, что в стране в последнее время набирает популярность партия АдГ. Ее считают пророссийской, потому что она выступает против конфликта.
До этого, 6 июня, лидер партии АдГ Алис Вайдель в ходе выступления в бундестаге обвинила правительство Германии в провоцировании мировой войны. Политик отметила, что за каждым вооруженным конфликтом идет мир, и задалась вопросом, зачем повышать риски крупного международного противостояния.
Президент России Владимир Путин 5 июня заявил об отсутствии у РФ системных отношений с партией АдГ. Путин также отметил, что-то, как действующее правительство ФРГ рассматривает деятельность этой партии, не является делом России. Однако в РФ не видят в ней никаких признаков неонацизма.
1 июня депутат регионального парламента Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн заявил о готовности партии присоединиться к коалиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мир. Депутат подчеркнул, что партия выступает против поставок Киеву оружия.
31 мая в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре раскритиковал разрешение атаковать территории РФ. Он также указал на то, что власти ФРГ позволяют США и Европе диктовать решения.
10 мая стало известно, что парламент Гамбурга исключил из своего состава рожденную в СССР Ольгу Петерсен, которая заявила, что процесс выборов и голосования в России является «открытым и свободным».
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 мая обвинила партию АдГ в предательстве интересов ФРГ. Она отметила, что АдГ перед выборами в Европарламент занимается пропагандой для президента России Владимира Путина и шпионажем в пользу Китая.
Телекомпания NDR 7 мая сообщала, что фракция «Альтернатива для Германии» в парламенте Гамбурга исключила из своих рядов Петерсен, посетившую РФ во время проведения выборов главы государства, обвинив ее «в поведении, наносящем вред партии». Уточнялось, что депутат давала политические комментарии о проходящих в России выборах. Сама она, в свою очередь, сообщила, что намерена защищать себя от процесса исключения из партии в правовом поле.
До этого, 22 апреля, Петерсен выступила с докладом об усилении дискриминации русскоязычного населения в ФРГ в рамках совещания ОБСЕ в Вене. По ее словам, русофобия в Германии достигла значительных масштабов, вплоть до нарушения прав не только иммигрантов из России или стран СНГ, но и немецких граждан с русскими корнями или имеющих членов семьи или бизнес-партнеров, имеющих опосредованное отношение к России.
В начале февраля журнал Der Spiegel сообщил, что немецкая военная контрразведка (MAD) призвала военнослужащих национальной армии проинформировать начальство в случае, если они являются последователями признанного экстремистским молодежного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В ведомстве предупредили, что каждый член молодежной организации, находящийся в рядах бундесвера, будет рассматриваться как подозреваемый.