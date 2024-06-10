Пушков предложил новое название для партии Макрона

«Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну — к крупному поражению его движения “Возрождение” на выборах в Европарламент и к победе “Национального объединения” Марин Ле Пен… По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого “Возрождения/Вырождения”, сколько провалом самого Макрона и его политики», — написал Пушков.