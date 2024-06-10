Пушков предложил новое название для партии Макрона

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия «Национальное объединение», предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32% голосов, второе место занимает партия «Возрождение» президента страны Эммануэля Макрона с 15,4%. Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
«Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну — к крупному поражению его движения “Возрождение” на выборах в Европарламент и к победе “Национального объединения” Марин Ле Пен… По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого “Возрождения/Вырождения”, сколько провалом самого Макрона и его политики», — написал Пушков.
Также он отметил, что политика Макрона и его партии вела Францию к «вырождению». Помимо этого, по его мнению, на проигрыш партии Макрона повлияла идея войны против России на Украине, «с которой он носился последнее время».
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.