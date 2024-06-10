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В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, когда провалился вначале широко разрекламированный “контрнаступ” (ВСУ — ред), потом пошли другие неудачи, что сейчас — мы видим, что на фронте происходит. Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине — ред), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», — сказал губернатор.

Развожаев ранее отметил, что в целом обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника — напряженная, но контролируемая.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.