В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ

«Конечно, когда провалился вначале широко разрекламированный “контрнаступ” (ВСУ — ред), потом пошли другие неудачи, что сейчас — мы видим, что на фронте происходит. Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине — ред), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско», — сказал губернатор.