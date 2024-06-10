Официально объявлены имена кандидатов в президенты Ирана

Как сообщает агентство, ссылаясь на официальные данные, бороться за кресло президента будут:
- экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади;
- представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;
- действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф;
- мэр Тегерана Алиреза Закани;
- экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан;
- глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
При этом в окончательном списке не оказалось бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и первой в истории страны женщины-кандидата Зохре Алахиян.
РИА Новости пишет, что с момента объявления имен кандидатов президенты в стране стартовала предвыборная агитация кандидатов. Она закончится за 24 часа до начала голосования, то есть, 27 июня.
Напомним, внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня. Действующий лидер страны Ибрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая: вертолет, в котором летели президент и глава МИД, потерпел крушение.
Судно искали больше 10 часов, место крушения и обломки вертолета были найдены лишь 20 мая. Позже в Иране официально подтвердили, что все находившиеся на борту вертолета люди погибли.