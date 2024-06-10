Во Франции призвали объединиться против Макрона

«Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. “Ленты.ру”) объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов», — подчеркнул политик. Как считает Филиппо, единственным выходом является формирование Суверенного Блока на выборах, который выступит против продвигаемых Макроном решений.
Ранее лидер партии «Патриоты» раскритиковал слова Макрона о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Политик убежден, что Евросоюз и НАТО рвутся к третьей мировой войне.