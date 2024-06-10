Дмитрий Демешин: задачи правительству Хабаровского края поставили люди

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на полях Петербургского международного экономического форума дал большое интервью изданию «Российская Газета». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в беседе с корреспондентом издания глава региона коснулся вопросов здравоохранения, строительства, энергетики и многих других тем.
— Дмитрий Викторович, с какими итогами делегация Хабаровского края подошла к третьему дню форума и какие из них вы бы отметили особо?
— На пленарном заседании наш президент определил векторы развития для Дальнего Востока, в очередной раз обосновал и аргументировал, чем вызван разворот России, да и всего мира, на Восток. И более того, это было экономическое послание всему земному шару. Мы внимательно слушали и, конечно, совершенно очевидно все понимаем, что мир действительно переживает взрывной рост технологий. И встроиться в этот рост, обеспечить добавленную стоимость тому продукту, который добывается в Хабаровском крае, — это как раз та задача, которая имеется в том числе и у органов власти: помогать развиваться тем крупным проектам, которые уже реализуются на нашей земле.
Это, конечно, проекты энергетики и электроэнергетики: строящаяся ТЭЦ-4, строительство комплекса глубокой переработки завода «Роснефти» в Комсомольске. Это завершение БАМа-2 и принятие решения по БАМу-3. Это абсолютно новый проект Тихоокеанской железной дороги. Конечно, эти проекты являются триггером развития экономики. Но это не все. Важно думать на перспективу, двигаться дальше. И мы видим оценку развития Хабаровского края через призму малого и среднего бизнеса, который мы сможем встроить в цепочки кооперации промышленного сектора на те драйверы, которые уже зашли в проект.
Если мы сможем создать новый сектор промышленного производства, я хочу подчеркнуть — не сырьевого, а обслуживающего, дающего добавленную стоимость, то, конечно, край будет процветать. Это именно та задача, которую я ставлю перед членами правительства: добиться технологической независимости и импортозамещение. Напомню, президент России поставил задачу: к 2030 году процент импортозависимых отраслей должен достичь всего 17-ти. Причем это должно быть обусловлено не тем, что мы создадим дополнительные административные барьеры и пресечем поставки продукции из других стран. Нет, мы должны импортозамещать нашими, хабаровскими товарами. И как раз развитие новых хабаровских брендов, поддержка старых, умение имплементировать в практику продаж продукцию именно хабаровского производителя, обеспечивать поставки отечественных станков и продуктов — это та самая задача, которая будет стоять перед экономическим контуром правительства Хабаровского края.
— В течение нескольких лет вы смотрели на Хабаровской край с позиции заместителя Генерального прокурора и видели болевые точки региона. Теперь, в ранге главы исполнительной власти края, на что в первую очередь нацеливаете свое внимание?
— Я, наверное, отвечу не как прокурор, а как человек. Счастье — универсальный критерий качества жизни человека. Комфортная среда, уверенность в завтрашнем дне, приятные условия для существования, возможность, как в нашем гимне сказано, для мечты и для жизни. Это то, что мы должны обеспечивать как органы власти. И, конечно, это должно накладываться на то, что квалифицированные специалисты, приезжая в край, должны хотеть оставаться здесь.
То есть должны быть замечательные общественные пространства, которых еще не хватает на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. Это красивые набережные, которые должны быть благоустроены. Это спортивные сооружения и возможности культуры. Это креативные производства, ведь Хабаровский край — это край молодежи, у нас много молодых людей.
Мы заинтересованы в том, чтобы люди находили применение своим креативным идеям. Об этом, кстати, сегодня на Петербургском экономическом форуме говорил наш президент Владимир Путин. Это то продвижение нового, что дает людям возможность самореализации. И не только самореализации, но и возможности зарабатывать деньги, гордиться собой и своим делом.
И как прокурор я видел это через призму больших федеральных денег, которые «приземляются» через инструменты национальных проектов, государственных программ. Но эти деньги должны быть видны в изменении качества жизни каждого человека. И как раз социализация экономики — это важнейшая цель, которую я ставлю перед собой и перед теми людьми, что будут работать со мной.
— На первом расширенном заседании правительства Хабаровского края, которое вы провели, основной темой стало укрепление общественного здоровья и обеспечение здравоохранения. Вы дали Минздраву небольшой срок на исправление ситуации в этой сфере. Что должно измениться в системе здравоохранения за два месяца?
— Не я поставил — люди. Люди недовольны очередями. Они недовольны невозможностью записаться к узким категориям специалистов. Они видят отдельное недружелюбие и отсутствие медикаментов и лекарств. Это именно те задачи, которые мы берем от наших людей, от наших жителей. И, конечно, когда я проинспектировал медицинские учреждения, мне там не понравилось, я солидарен с нашими людьми.
Должна быть возможность у каждого человека иметь доступ к качественным медицинским услугам, к препаратам. Нам не нужны потемкинские деревни в этой части. И первая задача решения этой большой проблемы — внедрить эффективные инструменты, которые снизят отток медицинских кадров. В Хабаровском крае есть большой медицинский университет, там много талантливых людей. И то, что до 30% студентов уезжают в другие регионы страны, это наша недоработка. Значит, за семь лет обучения мы не смогли их мотивировать, заинтересовать нашим большим и замечательным краем.
Вторая задача — медицинские препараты. Денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить каждого больного лекарствами. Но при этом, к сожалению, они не всегда доходят до пациентов. Или не доходят своевременно. И разобраться в ценообразовании и своевременности закупок, которые проводят Минздрав и социальный блок правительства, — это именно та задача, которую я поставил перед собой и перед соответствующим контуром правительства в первую очередь.
И, конечно, медицинские учреждения должны быть дружелюбными к пациентам. Врачи должны заниматься больными, а не бумажками. И получать за это достойную заработную плату.
— Хабаровский край вошел в число шести регионов, которые получат дополнительное финансирование на восстановление автодорог после ЧС, а именно после паводков. Достаточно ли, на ваш взгляд, мощности местных строительных организаций, чтобы освоить эти суммы, а также завершить до конца 2024 года строительство дамбы, которая призвана защитить Хабаровск от наводнений?
— Я убежден, что наших мощностей достаточно. Мы уже выполнили большие проекты, такие как обход Хабаровска. Сейчас в Верхнебуреинском районе строится крупный автодорожный узел Чегдомын — Шахтинский.
Безусловно, ведем и защиту от паводков. Мы помним тот паводок, что настиг наш край и город Хабаровск в 2013 году. В 2019-м были построены великолепные гидротехнические сооружения. Строительная готовность их приближена к 90%. При этом в хозяйственный оборот они уже много лет не введены. Стоят в некрасивом бетоне вместо того, чтобы были красивыми набережными. Хотя, в принципе, каждый здравый человек желает, чтобы там поставили фонарики, сделали красивый асфальт, чтобы там были кафешки и гуляли праздные люди.
Но опять, в который раз, пришлось зимой расторгать контракт с очередным подрядчиком, и я поставил жесткие сроки перед правительством: в этом году ввести в хозяйственный оборот, а в следующем — завершить южную часть набережной. И восстановление более 60 километров дорог, которые пострадали в 2022 году, и 13 километров, нарушенных в 2023-м, следует продолжить и развить. И именно эти задачи я поставил перед собой и перед членами правительства.
Ну и, кроме этого, пробки — тоже большая проблема. Поэтому одним из первых аспектов моего выезда по Хабаровску были дорожные работы. Мы приехали и разобрались. Днем, в самые острые периоды транспортной нагрузки, трассы перекрыты — работают дорожники. А в вечернее, ночное время они отдыхают. Это неправильно. Поэтому мы будем дополнительно изыскивать деньги в бюджете, чтобы дорожные работы проходили и в вечернее, и в ночное время. Это ускорит и на два года сократит сроки проведения отдельных ремонтных работ в Хабаровске.
— Вы дали задание региональному правительству представить предложения по обновлению и актуализации мастер-плана Хабаровской городской агломерации. В каких изменениях, на ваш взгляд, нуждается мастер-план?
— Во-первых, люди ждут от нас ремонта дворов. Помимо дорог — совершенно же очевидно! — люди хотят комфортной среды рядом со своим домом, чтобы не ехать куда-то на центральный бульвар. Второе — это те же самые пресловутые бульвары, по которым мы недавно прошли с мэром Хабаровска. Прошли не праздно — прошли, встав на сторону наших жителей, чтобы понять, какие проблемы испытывают мамочки с колясками, студенческие парочки, чтобы понять, удобно ли горожанам на этих бульварах.
Мы с совершенной очевидностью понимаем, что хабаровчане недовольны услугами общественного транспорта. И требуется не только приобретение новой техники, нового подвижного состава, но и изменение маршрутов в ответ на потребности людей. Соответственно, вице-премьер — полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вернул мастер-планы на подработку, чтобы мы приземлили их с учетом интересов людей, чтобы мастер-планы не создавались кулуарно и чиновно, а чтобы граждане сами нарезали задачи власти. И это будет!