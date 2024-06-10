Дмитрий Демешин: задачи правительству Хабаровского края поставили люди

— На пленарном заседании наш президент определил векторы развития для Дальнего Востока, в очередной раз обосновал и аргументировал, чем вызван разворот России, да и всего мира, на Восток. И более того, это было экономическое послание всему земному шару. Мы внимательно слушали и, конечно, совершенно очевидно все понимаем, что мир действительно переживает взрывной рост технологий. И встроиться в этот рост, обеспечить добавленную стоимость тому продукту, который добывается в Хабаровском крае, — это как раз та задача, которая имеется в том числе и у органов власти: помогать развиваться тем крупным проектам, которые уже реализуются на нашей земле.