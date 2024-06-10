Утверждён окончательный состав Общественной палаты Хабаровского края

В Хабаровске состоялось заседание участников Общественной палаты края, утвержденных временно исполняющим обязанности губернатора региона и краевой Законодательной думой. В ходе голосования были избраны оставшиеся 11 человек — это представители местных общественных объединений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Среди кандидатов были как известные общественники, представители молодежных организаций, так и наши коллеги — члены Общественной палаты пятого состава, — отметила председатель общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края Наталья Бурая.
Состав Общественной палаты VI созыва выглядит следующим образом:
Анжела Брянкина, Ольга Дунникова, Марина Евстифеева, Анна Полещук, Светлана Федоренко, Илья Немиш, Маргарита Лалетина, Татьяна Ровнова, Виктория Осипова, Нина Акимова, Григорий Орехов, Бейк Ку Сен, Анастасия Брага, Наталья Бурая, Оксана Кожемяко, Валентина Левкова, Виктория Макарчук, Владимир Сидоров, Валерик Хидиров, Евгений Чадаев, Алена Чаплыгина, Надежда Щелкун, Светлана Баранова, Евгений Володькин, Юлия Калюжина, Татьяна Каширина, Галина Кононенко, Олег Кулаев, Наталья Ляшко, Михаил Непогодин, Наталья Позина, Сергей Рябченко и Александр Сидоренко.