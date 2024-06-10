ПМЭФ: Руководители СУЭК провели встречу с Губернатором Красноярского края

По словам Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, «партнерство с ведущими угольными и энергетическими компаниями, такими как СУЭК, является залогом успешного развития региона». Он подчеркнул важность совместных усилий в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблем экологии, в первую очередь — проекта «Чистый воздух», в обеспечении теплом и светом населения и промышленных потребителей региона.