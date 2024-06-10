ПМЭФ: Руководители СУЭК провели встречу с Губернатором Красноярского края

В ходе встречи стороны обсудили важность сотрудничества для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни его жителей.
Компания отметила ключевую роль взаимодействия бизнеса и власти в реализации проектов, направленных на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки в регионе. СУЭК подтвердила намерение продолжать инвестировать в региональные проекты, способствующие устойчивому развитию и социальному благополучию.
По словам Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, «партнерство с ведущими угольными и энергетическими компаниями, такими как СУЭК, является залогом успешного развития региона». Он подчеркнул важность совместных усилий в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблем экологии, в первую очередь — проекта «Чистый воздух», в обеспечении теплом и светом населения и промышленных потребителей региона.
В настоящее время компания реализует в Красноярске комплексную экологическую программу по улучшению качества атмосферного воздуха, которая включает мероприятия по модернизации электростанций, замещение малых котельных, электрификацию отопления частного сектора и обновление теплосетей, развитие электротранспорта. Целью мероприятий является снижение выбросов «большой» энергетики в городе на 20%.
Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и наметили план совместных действий на ближайший период, который предполагает реализацию инвестиционных проектов в промышленности и социальной сфере, развитие инфраструктуры, экологические решения и поддержку местных сообществ.