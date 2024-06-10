В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

«Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.