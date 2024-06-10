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В Крыму заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что украинский конфликт выходит в новую фазу противостояния, когда ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся исключительно на попытках ударов по территории России поставляемым западным оружием.

Источник: U.S. Army

«Ситуация на фронте у киевского режима напряженная. Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику Зеленского не хватает, поэтому они будут делать акцент на ударах по территории России поставляемым западным оружием. Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — сказал Константинов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По его словам, западные страны живут колониальным мышлением и им плевать на другие народы.

«Коллективный Запад волнует только своя экономика. Им плевать на сотни тысяч убитых украинцев», — сказал Константинов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.