Игорь Кобзев: Выступление Президента на ПМЭФ традиционно задает направление работы в развитии экономики страны

По информации пресс-службы Правительства Приангарья, в сессии также участвовали Президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. В этом году форум прошел под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В нем приняло участие свыше 12 тысяч человек из более чем сотни стран мира — акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные и государственные деятели. Владимир Путин дал оценку российской экономике и обозначил ориентиры на будущее. Он заявил, что Россия вошла в четверку сильнейших экономик мира. Рост ВВП России обгоняет среднемировой — за первый квартал текущего года он увеличился на 5,4%. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями, подчеркнул президент.
«Россия занимает четвертое место по размеру ВВП, по паритету покупательной способности. Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции, причем и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке», — сказал президент.
Также президент рассказал о предстоящих структурных изменениях во всех сферах жизни государства. «Россия будет наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и экономике. Именно на этом фокусируются долгосрочные планы власти», — отметил он. Глава государства рассказал об экономических изменениях, о новом качестве рынка труда, цифровизации рынка труда, раскрытии потенциала в регионах, о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров и индексации МРОТ, реализации национальных проектов, поддержке института материнства и детства.
«Выступление Президента на ПМЭФ традиционно задает направление работы в сфере развития экономики страны. Важнейшее структурное изменение связано с раскрытием потенциала в регионах России. Владимир Путин отметил, что в малых городах и селах важно иметь возможность жить комфортно и работать с достойными условиями. Хочу отметить, что необходимые для этого процессы уже запущены. Также важной является инициатива законодательного закрепления регионального инвестиционного стандарта. Иркутская область в прошлом году подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Это значит, что на территории региона созданы базовые условия для привлечения инвесторов и работы с ними», — сказал по итогам работы сессии и выступления президента Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.