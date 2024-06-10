Игорь Кобзев: Выступление Президента на ПМЭФ традиционно задает направление работы в развитии экономики страны

По информации пресс-службы Правительства Приангарья, в сессии также участвовали Президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. В этом году форум прошел под девизом «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В нем приняло участие свыше 12 тысяч человек из более чем сотни стран мира — акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные и государственные деятели. Владимир Путин дал оценку российской экономике и обозначил ориентиры на будущее. Он заявил, что Россия вошла в четверку сильнейших экономик мира. Рост ВВП России обгоняет среднемировой — за первый квартал текущего года он увеличился на 5,4%. Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями, подчеркнул президент.