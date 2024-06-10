Финляндия отправила на Украину новейшие образцы вооружения

По его утверждению, Хельсинки отправляет украинским военным не только устаревшую технику из арсеналов, но и «самые последние новинки». При этом некоторые из них даже не взяты на вооружение, а находятся на стадии разработки. Генерал-лейтенант добавил, что Киев дает обратную связь и положительно отзывается о характеристиках поставленного оружия.