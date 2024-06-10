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Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть, правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов в Европарламент (ЕП).

Источник: РИА "Новости"

«Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств», — написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии — прогнозируемые: «экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине».

Володин добавил, что «позор Европы» Макрон и Шольц с треском проиграли на выборах в ЕП. «На избирательные участки пришли 52,5% избирателей — самый высокий уровень участия на европейских выборах с 1994 года. “Национальное объединение” Марин Ле Пен получает почти 32% голосов. Партия Макрона “Ренессанс” получила в два раза меньше (15,2%). Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы», — отметил он.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что для партии Шольца результаты прошедших выборов стали худшими за всю историю. «Социал-демократы набирают порядка 14%, пропустив вперед не только христианских демократов (30%), но и евроскептиков из “Альтернативы для Германии” (16%). Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов», — добавил он.

Выборы в ЕП созыва 2024−2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Голосование проводилось по национальным законам каждой страны: 6 июня голосовали Нидерланды, 7 июня — Ирландия и Чехия, 8 июня — Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества — 9 июня.

9 июня Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

Володин Вячеслав
Макрон Эмманюэль