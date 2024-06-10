Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

Володин добавил, что «позор Европы» Макрон и Шольц с треском проиграли на выборах в ЕП. «На избирательные участки пришли 52,5% избирателей — самый высокий уровень участия на европейских выборах с 1994 года. “Национальное объединение” Марин Ле Пен получает почти 32% голосов. Партия Макрона “Ренессанс” получила в два раза меньше (15,2%). Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы», — отметил он.