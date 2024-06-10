С бойцом СВО простятся в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутский район снова пришли печальные новости из зоны проведения специальной военной операции. 48-летний местный житель Роман Зверев героически погиб, выполняя боевые задачи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Усть-Кута.
— Прощание с героем пройдет в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 14 часов до 14.30, — поделились в пресс-службе.
10 июня проводят в последний путь героя и защитника отечества. Он не глядя страху в глаза шел выполнять свой долг военнослужащего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 27-летний боец из Усть-Илимского района погиб в зоне проведения СВО.