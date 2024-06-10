Начальником департамента связи мэрии Новосибирска стал Максим Русин

Информация о новом назначении в мэрии Новосибирска появилась на официальном сайте администрации.
Максим Русин возглавил департамент связи и информатизации. К работе он приступил в понедельник, 10 июня 2024.
Сообщается, что Максим Русин родился в 1988 году в Ангарске Иркутской области. В 2010-м окончил «Сибирскую академию государственной службы» («государственное и муниципальное управление»).Спустя три года получил второе образование в НГУЭУ по специальности «информационные системы и технологии». В 2018-м прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ («правовое обеспечение государственного управления»).
С 2022-го работал заместителем начальника управления технологий цифрового государства — начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.
В этот же день Дмитрия Зайкова назначили на должность начальника департамента ЖКХ мэрии Новосибирска.