Начальником департамента связи мэрии Новосибирска стал Максим Русин

Сообщается, что Максим Русин родился в 1988 году в Ангарске Иркутской области. В 2010-м окончил «Сибирскую академию государственной службы» («государственное и муниципальное управление»).Спустя три года получил второе образование в НГУЭУ по специальности «информационные системы и технологии». В 2018-м прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ («правовое обеспечение государственного управления»).