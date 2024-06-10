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Грызлов назвал Союзное государство лучшим государственным объединением XXI века

Грызлов заявил, что отношения России и Беларуси знаковые.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Беларуси Борис Грызлов завил, что Союзное государство — лучшее государственное объединение в XXI веке, пишет БелТА.

9 июня в Минске состоялся концерт, посвященный Дню России, который отмечается ежегодно 12 июня. Говоря о перспективных белорусско-российских проектах, Борис Грызлов сказал, что страны «с уверенностью смотрят в будущее»:

— У нас строится Союзное государство — это лучшее государственное объединение в XXI веке.

Он подчеркнул, что «отношения между Россией и Беларусью знаковые».

— С белорусами мы братья, — сказал Борис Грызлов.