МИД России: бюджет ОДКБ требует корректировки из-за отказа Армении платить

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву о решении прекратить работу российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц. В марте господин Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиция партнеров по вопросу о том, где находится суверенная территории Армении.