Валериу Плешка: Как обеспечить безопасность и оборону Молдовы с помощью нейтралитета

Меня, как бывшего министра обороны, часто спрашивают, что я думаю об уровне безопасности и обороноспособности Республики Молдова, особенно с тех пор, как началась война на Украине. Я понимаю это беспокойство, потому что одно дело, когда война происходит где-то далеко, и совсем другое, когда это происходит прямо у границ нашей страны. В связи с этим я решил опубликовать некоторые мои мысли по данной теме.
Когда мы говорим о безопасности и обороне, нам приходится учитывать три чрезвычайно важных момента. Прежде всего, тот факт, что Республика Молдова — небольшое государство; во-вторых — что численность населения постоянно уменьшается; в-третьих, что мы являемся частью бассейна Черноморского региона, где всегда велись войны. Все это приводит нас к единственно возможному выводу — Республика Молдова нуждается в эффективном инструменте, способном обеспечить безопасность и защитить страну. И этот инструмент может предложить только переосмысление, а точнее, новый подход к принципу постоянного нейтралитета нашей страны.
Некоторые говорят, что этот конституционный принцип уже устарел, потому что, даже если он был провозглашен и закреплен в Верховном Законе, на самом деле он не работает. Но тот факт, что указанный принцип не функционален, не означает, что нейтралитет не может быть инструментом, гарантирующим нашу безопасность и оборону. Чтобы лучше понять, что означает принцип нейтралитета, я остановлюсь на самой сути этого понятия. Прежде всего, следует отметить, что нейтральная страна не вступает в войну ни с одной из воюющих сторон, избегая тем самым нападения со стороны одной из них. Во-вторых, сама политика нейтралитета основана на нейтрализме в случае вооруженного конфликта, в котором может участвовать рассматриваемая сторона. Кстати, права и обязанности нейтральной страны закреплены в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов. Также, когда мы говорим о нейтралитете, очень важно проводить четкое различие между двумя понятиями: нейтралитет в конфликте и неприсоединение к военным договоренностям с целью предотвратить возможное дальнейшее участие в войнах. Еще один важный момент — когда мы говорим о нейтралитете, мы должны также учитывать концепцию невоенного поведения, которая гораздо более продвинута, чем концепция «нейтралитета в войне». Иными словами, прежде чем ссылаться на нейтралитет в публичных дискуссиях, было бы хорошо вникнуть в суть этого принципа и рассмотреть его с нескольких точек зрения. В нашем обществе, к сожалению, не происходит таких глубоких дискуссий, и те, кто высказывает свое мнение по этой теме, относятся к вещам очень поверхностно.
Лично мне нравятся некоторые примеры нейтральности, и я считаю, что их следует изучить очень внимательно. Прежде всего, пример Австрии — концепция нейтралитета легла в основу формирования современного австрийского государства в 1955 году. Во-вторых, я считаю актуальным для нас пример Туркменистана — бывшего советского государства. Несмотря на то, что ВВП Туркменистана выше, чем у Молдовы, и он может позволить себе содержать более сильную армию, Туркменистан провозгласил свой нейтралитет и даже добился признания со стороны ООН. В-третьих, я думаю, что заслуживает внимания и пример государства Коста-Рика, которое с 1949 года сохраняет нейтралитет и вообще упразднило свои вооруженные силы. Да, в свете событий последних лет такие страны, как Финляндия и Швеция, отказались от своего нейтралитета, но в то же время — такие страны, как Швейцария, по-прежнему выступают за сохранение этого статуса.
Подтверждая сказанное, я убежден, что постоянный нейтралитет, предусмотренный Конституцией Республики Молдова, является актуальным и соответствует реализации национального интереса обеспечения независимости, суверенитета, территориальной целостности и демократического развития. Но до сих пор Республика Молдова не имеет реального и функционального статуса нейтралитета. Отмечу, что статус нейтралитета был принят без переговоров и международных консультаций, в присутствии российских войск, с военной миротворческой миссией, что является политико-правовым нонсенсом и нарушением международного права.
Австрия, о которой я упоминал выше, поступила совершенно иначе — она добилась своего нейтралитета, уважая свои национальные интересы и международное право. Сначала она получила международную поддержку статуса нейтралитета 15 мая 1955 года со стороны США, СССР, Великобритании, Франции. А конституционный закон о нейтралитете был проголосован парламентом лишь на следующий день после вывода всех иностранных оккупационных сил, 26 октября 1955 года. При этом признание статуса нейтралитета Австрии произошло странами-оккупантами посредством совместной ноты.
Республика Молдова не имела ни поддержки статуса нейтралитета до принятия, ни страховых гарантий. Попытка нашей страны постфактум, после принятия Конституции, урегулировать этот вопрос напрямую с Российской Федерацией провалилась. Соглашение, подписанное в 1994 году между Республикой Молдова и Российской Федерацией, предусматривало вывод российских войск из Республики Молдова в течение трех лет. Это соглашение было ратифицировано Парламентом Республики Молдова, но не Государственной Думой Российской Федерации.
Также вывод российских войск с территории Республики Молдова был поддержан рядом международных резолюций и заявлениями некоторых международных организаций и форумов. Отмечу Декларацию Стамбульского саммита ОБСЕ (1999 г.), в которой содержится призыв к выводу войск к 2002 г. Также было несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (72/282 от 2018 г. и 74/17 от 2019 г.) о полном и безоговорочном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Были также заявления в поддержку безоговорочного выхода, принятые Европейским советом и Европарламентом. Эти резолюции и декларации отражают широкую поддержку со стороны международного сообщества вывода российских войск и разрешения приднестровского конфликта в соответствии с принципами международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Однако они по сей день остаются игнорируемыми и нереализованными.
Поэтому, на мой взгляд, нужен другой подход. Республика Молдова все эти годы ждала, пока другие решат ее судьбу и дадут ей решения, ограничиваясь заявлениями с трибуны или резолюциями международных игроков. В этих условиях настало время Республике Молдова усвоить уроки и взять свою судьбу в свои руки, выйти из плена, в который она себя поместила, и перейти в политико-дипломатическое наступление для защиты своих национальных интересов. В этом контексте Республика Молдова подтверждает свою политическую волю быть нейтральным государством, но в равной степени требует, чтобы ее статус нейтралитета поддерживался, уважал и гарантировал.
Таким образом, Республика Молдова оставляет за собой право устанавливать законом аспекты реализации нейтралитета, предусмотренные Конституцией. Закон будет описывать создавшуюся ситуацию и предусматривать, что окончательные последствия нейтралитета вступят в силу на следующий день после вывода российских войск с ее территории. Закон также будет предусматривать в качестве условия нейтралитета преобразование миротворческой миссии в гражданскую с международным мандатом. При этом в законе будет указано, что, если российские войска не будут выведены, в течение 3 лет с момента принятия закона (срок, предусмотренный двусторонним соглашением (1994 г.) и Решением ОБСЕ из Стамбула (1999 г.), Республика Молдова оставляет за собой право рассматривать другие политические варианты обеспечения безопасности, в том числе присоединение к военным союзам.
Однако гораздо более эффективным решением обеспечения безопасности и обороны страны является нейтралитет, только пришло время изменить подход к этому принципу и предпринять ряд логичных действий в будущем.
Первый шаг, который необходимо сделать в этом отношении, — это осуждение войны. Мы должны начать с осознания того, что война достигла наших границ и для нашей безопасности необходимы международные подходы.
Вторым шагом могла бы стать организация крупной международной конференции, в ходе которой была бы обсуждена ситуация в Республике Молдова и подчеркнут наш статус нейтралитета, а затем участники четко высказались бы о ее роли в случае различных сценариев, которые могут иметь место в нашем регионе. На конференции Республика Молдова также представит проект закона об аспектах реализации статуса нейтралитета и запросит международную поддержку и гарантии.
Третьим шагом могло бы стать дипломатическое углубление нашего статуса нейтралитета. Молдова должна добиться признания своего нейтралитета, если не на уровне ООН, то, по крайней мере, на уровне Совета Безопасности ООН.
Если бы эти три действия были выполнены, уровень нашей безопасности, безусловно, повысился бы. И это, кстати, далеко не все преимущества, которые может предложить нам нейтралитет. Поэтому, когда мы говорим о нейтралитете, на вещи надо смотреть гораздо глубже и с нескольких точек зрения. Потому что нейтралитет ни в коем случае не является исчерпанной концепцией, как полагают некоторые. Наоборот, оно может предложить нам много хороших решений для обеспечения безопасности и должного уровня обороны.
Валериу Плешка, политический лидер, инвестор, депутат Парламента Республики Молдова с 1998 по 2004 год, министр обороны с 2004 по 2007 год.