Валериу Плешка: Как обеспечить безопасность и оборону Молдовы с помощью нейтралитета

Некоторые говорят, что этот конституционный принцип уже устарел, потому что, даже если он был провозглашен и закреплен в Верховном Законе, на самом деле он не работает. Но тот факт, что указанный принцип не функционален, не означает, что нейтралитет не может быть инструментом, гарантирующим нашу безопасность и оборону. Чтобы лучше понять, что означает принцип нейтралитета, я остановлюсь на самой сути этого понятия. Прежде всего, следует отметить, что нейтральная страна не вступает в войну ни с одной из воюющих сторон, избегая тем самым нападения со стороны одной из них. Во-вторых, сама политика нейтралитета основана на нейтрализме в случае вооруженного конфликта, в котором может участвовать рассматриваемая сторона. Кстати, права и обязанности нейтральной страны закреплены в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов. Также, когда мы говорим о нейтралитете, очень важно проводить четкое различие между двумя понятиями: нейтралитет в конфликте и неприсоединение к военным договоренностям с целью предотвратить возможное дальнейшее участие в войнах. Еще один важный момент — когда мы говорим о нейтралитете, мы должны также учитывать концепцию невоенного поведения, которая гораздо более продвинута, чем концепция «нейтралитета в войне». Иными словами, прежде чем ссылаться на нейтралитет в публичных дискуссиях, было бы хорошо вникнуть в суть этого принципа и рассмотреть его с нескольких точек зрения. В нашем обществе, к сожалению, не происходит таких глубоких дискуссий, и те, кто высказывает свое мнение по этой теме, относятся к вещам очень поверхностно.