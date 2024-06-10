Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава парламента Крыма Константинов: Конфликт на Украине переходит в новую фазу

Украинский конфликт выходит на новую фазу противостояния. Такое мнение высказал РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ напряженная из-за высоких потерь на фронте, нехватки людей и нежелания умирать за клику Владимира Зеленского. Поэтому Киев будет делать акцент на ударах западным оружием по территории России.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется», — сказал Константинов.

Поэтому украинский конфликт переходит на новую фазу, и нужно быть к этому готовыми, заявил он.

Также Константинов добавил, что Запад волнует только своя экономика, и им плевать на сотни тысяч убитых украинцев.