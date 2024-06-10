Глава парламента Крыма Константинов: Конфликт на Украине переходит в новую фазу

Он отметил, что ситуация на фронте для ВСУ напряженная из-за высоких потерь на фронте, нехватки людей и нежелания умирать за клику Владимира Зеленского. Поэтому Киев будет делать акцент на ударах западным оружием по территории России.
«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется», — сказал Константинов.
Поэтому украинский конфликт переходит на новую фазу, и нужно быть к этому готовыми, заявил он.
Также Константинов добавил, что Запад волнует только своя экономика, и им плевать на сотни тысяч убитых украинцев.