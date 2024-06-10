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Куанышбек Есекеев назначен советником президента

10 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев назначил нового советника президента РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Казахтелеком

Об этом рассказала Акорда.

«Распоряжением главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником президента Республики Казахстан».

говорится в публикации.

Куанышбек Есекеев родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «прикладная математика».

Научные звания, степени, деятельность: аспирантура Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1998); кандидат математических наук, тема диссертации «Разрешимость некоторых задач динамики неоднородных жидкостей» (1997).

Трудовой стаж начинал старшим преподавателем Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В разные годы работал начальником отдела, директором департамента информационных технологий, начальником отдела техобслуживания ЗАО «ННК “Казахойл”; директором департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования, директором департамента информационных технологий Министерства финансов; и. о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи; председателем Агентства РК по информатизации и связи. В последние годы занимал должность председателя правления АО “Казахтелеком”.