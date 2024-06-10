Куанышбек Есекеев назначен советником президента

Трудовой стаж начинал старшим преподавателем Казахского государственного университета им. аль-Фараби. В разные годы работал начальником отдела, директором департамента информационных технологий, начальником отдела техобслуживания ЗАО «ННК “Казахойл”; директором департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования, директором департамента информационных технологий Министерства финансов; и. о. председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи; председателем Агентства РК по информатизации и связи. В последние годы занимал должность председателя правления АО “Казахтелеком”.