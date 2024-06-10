В Казани открывается Международный форум министров образования

На форуме министры обсудят множество тем: дошкольное образование, воспитание с сохранением духовно-нравственных ценностей, проекты по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, использование искусственного интеллекта в образовании, сотрудничество стран, другие темы, сообщает Фонд «Моя история».
Местом проведения станет ИТ-парк имени Башира Рамеева с выставочным пространством «Россия — миру». Оно в интерактивном формате представит вклад нашей страны в мировые достижения. Экспозицию посетит министр просвещения России Сергей Кравцов с гостями.
В первый день состоится церемония открытия, пленарное заседание, по его итогам будут подписаны соглашения и меморандумы.
Среди иностранных делегаций — министры образования государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки. Итогом форма станут идеи, способствующие продвижению человечества в социальной, экономической, культурной областях. В их основе должно быть качественное образование и воспитание.