В Казани открывается Международный форум министров образования

На форуме министры обсудят множество тем: дошкольное образование, воспитание с сохранением духовно-нравственных ценностей, проекты по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, использование искусственного интеллекта в образовании, сотрудничество стран, другие темы, сообщает Фонд «Моя история».