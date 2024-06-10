Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород

В Нижний Новгород прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров для участия в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет на Нижегородской ярмарке
Глава региона представил Сергею Лаврову опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области и поблагодарил за поддержку региона, как площадки для проведения значимых международных мероприятий.
«БРИКС для нашего региона — одно из важнейших направлений международного сотрудничества. Взаимодействие со странами сообщества обеспечивает около 30 процентов товарооборота Нижегородской области. Также среди иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах, почти треть представляют страны БРИКС — примерно 1700 человек. Мы разработали трехлетнюю комплексную программу по сотрудничеству со странами сообщества, и со следующего года планируем ее усилить новыми интересными мероприятиями. Однако, помимо БРИКС, мы уделяем особое внимание сотрудничеству со странами ШОС, СНГ, ЕАЭС, Латинской Америки, Африки и Арабского мира в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации», — отметил Глеб Никитин.
Затем Глеб Никитин представил Сергею Лаврову достопримечательности Нижегородского кремля и представительство МИД России в Нижнем Новгороде, где осмотрел выставку картин художницы Наталии Панковой.
Напомним, что, кроме заседания министров иностранных дел, в программе саммита БРИКС также Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС и мероприятия с участием министров окружающей среды, а также министров промышленности стран-участников БРИКС.
В эти дни в Нижнем Новгороде предусмотрена также обширная развлекательная программа, в рамках которой уже стартовал «Кубок Дружбы БРИКС» по футболу.
Вчера состоялся фестиваль воздухоплавания, а на стенах нижегородского Кремля в течение четырех вечеров можно наблюдать световое шоу.