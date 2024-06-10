Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород

«БРИКС для нашего региона — одно из важнейших направлений международного сотрудничества. Взаимодействие со странами сообщества обеспечивает около 30 процентов товарооборота Нижегородской области. Также среди иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах, почти треть представляют страны БРИКС — примерно 1700 человек. Мы разработали трехлетнюю комплексную программу по сотрудничеству со странами сообщества, и со следующего года планируем ее усилить новыми интересными мероприятиями. Однако, помимо БРИКС, мы уделяем особое внимание сотрудничеству со странами ШОС, СНГ, ЕАЭС, Латинской Америки, Африки и Арабского мира в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации», — отметил Глеб Никитин.