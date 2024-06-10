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«Справились неплохо»: Хабиров подвел итоги посевной в Башкирии

Глава Башкирии рассказал об итогах посевной кампании в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июня, глава Башкирии Радий Хабиров на личной странице в социальных сетях рассказал об итогах завершившейся посевной кампании.

По словам руководителя региона, несмотря на погоду, заморозки и снег, аграрии «справились неплохо». На днях закончился посев самой поздней июньской культуры — гречихи.

Яровые культуры посеяли на площади более двух миллионов гектар, зерновые и зернобобовые — более 1,27 миллиона гектар. 50% засеянных площадей занимает пшеница, остальное — ячмень, овес и другие культуры.

Самыми крупными площадями с яровыми культурами находятся в Хайбуллинском, Баймакском, Стерлитамакском, Илишевском и Мелеузовском районах. Там аграрии засеяли от 42 до 76 тысяч гектар.

— Благодарю наших аграриев за работу и желаю успехов! — заявил Радий Хабиров.

экономика
сельское хозяйство