Подведены противоречивые итоги выборов в Евросоюзе: правые националисты добились ошеломляющего успеха

В воскресенье вечером ультраправые праздновали победу не только во Франции. В Германии и Австрии правые популистские партии добились ошеломляющих успехов на европейских выборах, но, несмотря на это, проевропейский центр, по-видимому, добился результатов, которые могут осложнить законотворческую деятельность в ЕС, пишет The Guardian.
Во Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы после сокрушительного поражения своих союзников от ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен, в то время как в Германии коалиция Олафа Шольца провела неудачную ночь, поскольку ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) добилась значительных успехов.
Согласно предварительным результатам, Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, находящийся в настоящее время в оппозиции, уверенно лидирует, набрав 30,9% голосов. Рейтинг AfD подскочил до 14,2% с 11% в 2019 году, несмотря на множество скандалов, в том числе заявление ее ведущего кандидата о том, что СС, главная военизированная сила нацистов, «не все были преступниками», пишет The Guardian.
Согласно данным экзит-полла, социал-демократическая партия Шольца набрала 14,6% голосов, что хуже, чем ее самый слабый результат за всю историю в 2019 году. «Зеленые», занявшие второе место в 2019 году с 20,5%, были отброшены на четвертое место с 12,8%.
Позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони как возможного лидера партии была подтверждена экзит-поллами, которые показали, что ее ультраправая партия «Братья Италии» набирает 26−30% голосов, уверенно опережая своих левоцентристских соперников на 21−25%.
В Австрии, тем временем, ультраправая Партия свободы заняла первое место с 25,7%, опередив консервативную Народную партию и социал-демократов с 24,7% и 23,2% соответственно.
В Нидерландах крайне правая партия Герта Вилдерса заняла второе место после альянса левых и зеленых, но, похоже, не оправдала ожиданий. Партия свободы набрала 17% голосов, в то время как альянс левых и зеленых, возглавляемый бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, набрал 21,1%.
Результаты партии Виктора Орбана «Фидес» в Венгрии также оказались ниже ожиданий. Предварительные результаты показали, что его правящая коалиция заняла первое место, набрав 43,7%, что хуже прогнозируемых опросами общественного мнения 50%. Партия «Новый соперник», возглавляемая бывшим лоялистом, ставшим критиком, Петером Мадьяром, набрала 30,7%.
Несмотря на успехи ультраправых и радикально настроенных партий, основные проевропейские партии, похоже, сумели сохранить свое большинство, отмечает The Guardian.
Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая также лидировала на выборах в Испании и Польше, получила наибольшее число мест, что повысило шансы ее ведущего кандидата Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии.
«В центре по-прежнему большинство за сильную Европу, и это имеет решающее значение для стабильности. Другими словами, центр держится», — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, крайние левые и правые получили поддержку, что возлагает «большую ответственность на партии в центре».
Социалисты получили наибольшее количество голосов на Мальте, в Румынии и Швеции, что помогло левоцентристам сохранить свои позиции в качестве второй по величине парламентской группы, хотя и намного слабее, чем в 1990-е годы, когда они возглавляли гораздо больше правительств.
Согласно прогнозу, основанному на окончательных и предварительных результатах, опубликованных поздно вечером в воскресенье, ЕНП, социалисты и демократы, центристская партия «Обновление» и «Зеленые» должны были получить 462 из 720 мест, что составляет 64,1%, по сравнению с их долей в 69,2% в немного меньшем парламенте уходящего состава.
Зеленые, однако, не поддержали фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии в 2019 году, поэтому не были частью ее «платформы».
Фон дер Ляйен заявила, что с понедельника она обратится к «крупным политическим семьям», которые сформировали ее платформу, но не ответила на вопросы о том, могут ли они включать «зеленых». Ранее она отказывалась исключать возможность сотрудничества с крайне правой группой европейских консерваторов и реформистов Мелони (ECR).
Сокращение общего большинства основных проевропейских партий может поставить под угрозу принятие амбициозных законов о борьбе с изменением климата. Заявка Фон дер Ляйен на переизбрание также потребует сложного балансирования, поскольку ей необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 361 из новых членов парламента. Это голосование, вероятно, будет напряженным, поскольку 10−15% депутатов Европарламента обычно не голосуют вместе со своей группой.
Манфред Вебер, немецкий депутат Европарламента от христианских демократов и лидер правоцентристской Европейской народной партии, заявил, что его партия сейчас является «стабилизирующей» силой в Европе после подъема ультраправых в Германии, Франции и Австрии.
«Избиратели не отдают предпочтение крайне правым позициям, — утверждает Вебер. — Во Франции и Германии это внутренняя ситуация, но мы увеличиваем число наших мест, и это помогает нам стабилизировать центр».
Бас Эйкхаут, депутат Европарламента от Нидерландов, который является одним из двух ведущих кандидатов от «зеленых», сказал, что он разочарован прогнозируемым результатом в Германии. «В 2019 году у нас было 10%. Мы знали, что не достигнем этого. Я думаю, что если мы наберем около 7% или 8%, это все равно будет для нас неплохим результатом, я бы сказал», — сказал он журналистам.
Но «зеленые» укрепили свои позиции в Хорватии, Словении, Латвии и стали крупнейшей партией в Дании, сказал он. «Это неоднозначный результат».
ЕНП также преуспела в Польше, где Гражданская коалиция премьер-министра Дональда Туска с 38,2% голосов уверенно опередила крайне правую партию «Право и справедливость» с 33,9%, которая потерпела поражение на общенациональных выборах 2023 года. В Испании правоцентристская народная партия с 32,4% голосов чуть опередила правящих социалистов с 30,2%, в то время как ультраправая партия «Голос» была на пути к получению мест.