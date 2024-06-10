Подведены противоречивые итоги выборов в Евросоюзе: правые националисты добились ошеломляющего успеха

Бас Эйкхаут, депутат Европарламента от Нидерландов, который является одним из двух ведущих кандидатов от «зеленых», сказал, что он разочарован прогнозируемым результатом в Германии. «В 2019 году у нас было 10%. Мы знали, что не достигнем этого. Я думаю, что если мы наберем около 7% или 8%, это все равно будет для нас неплохим результатом, я бы сказал», — сказал он журналистам.