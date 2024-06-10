Вице-губернатор Хабаровского края перешёл на другую работу

Вице-губернатор Хабаровского края — руководитель представительства правительства региона при правительстве России Мгер Гандилян покинул свой пост свой пост в конце минувшей недели в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Олег Игнатов, ранее работавший с Дмитрием Демешиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кадровое решение прокомментировал и сам врио губернатора края Дмитрий Демешин. По его словам, назначение Олега Игнатова обусловлено новыми задачами, которые он ставит перед представительством региона в Москве. Фактически, оно должно трансформироваться из сугубо протокольного органа в экспертно-аналитический центр, выстраивающий отношения с федеральными органами власти и отстаивающим там позиции региона.
Исходя из новых целей, в том числе поставленных главой государства, было принято решение перезагрузить представительство, направив работу его сотрудников в более нужное региону русло — выстраиванию отношений с федеральными органами власти, лоббизм интересов Хабаровского края в Москве. Разумеется, изменение внутреннего наполнения работы представительства не могло не сопровождаться кадровыми перестановками.