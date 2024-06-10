Вице-губернатор Хабаровского края перешёл на другую работу

Кадровое решение прокомментировал и сам врио губернатора края Дмитрий Демешин. По его словам, назначение Олега Игнатова обусловлено новыми задачами, которые он ставит перед представительством региона в Москве. Фактически, оно должно трансформироваться из сугубо протокольного органа в экспертно-аналитический центр, выстраивающий отношения с федеральными органами власти и отстаивающим там позиции региона.