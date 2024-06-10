Ирина Влах: Власть готова пойти на фальсификацию выборов президента Молдовы осенью этого года

Мы не должны подыгрывать Майе Санду, которая рассчитывает на то, что оппозиция будет расколота и все свои силы будет тратить на сведение счётов друг с другом. В этом случае у Санду появился бы дополнительный шанс выиграть новый мандат президента. Этого нельзя допустить, поскольку это будет означать ещё четыре года хаоса, разделения и деградации во всех сферах. Майя Санду показала, что она не способна быть президентом для всех, что она не способна строить и развивать — она может только разрушать. Поэтому долг представителей оппозиции перед гражданами состоит в том, чтобы на предстоящих президентских выборах отправить Майю Санду на свлку истории. И Пакт о ненападении, заключённый представителями оппозиции, станет серьёзным шагом в этом направлении.