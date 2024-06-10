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Ирина Влах: Власть готова пойти на фальсификацию выборов президента Молдовы осенью этого года

Официально избирательная кампания ещё не началась, но уже сейчас власть даёт понять, что готова пойти на фальсификацию президентских выборов 20 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Официально избирательная кампания ещё не началась, но уже сейчас власть даёт понять, что готова пойти на фальсификацию президентских выборов 20 октября 2024 года, используя для этого весь имеющийся в своём распоряжении арсенал. В этих условиях представители оппозиции, которые вступят в гонку за пост главы государства, должны тщательно проанализировать все риски, которые создаёт Майя Санду со своей командой, и сделать всё возможное для их преодоления.

В настоящий момент некоторые представители оппозиции обсуждают возможность определения и выдвижения единого кандидата. В случае, если эта цель не будет достигнута, считаю, что лидеры оппозиции должны подписать Пакт о ненападении на президентских выборах. «Платформа Молдова» берет на себя ответственность разработать проект такого документа и вынести его на обсуждение будущим кандидатам в тот момент, когда мы точно будем знать, кто вступает в гонку за пост президента.

Мы не должны подыгрывать Майе Санду, которая рассчитывает на то, что оппозиция будет расколота и все свои силы будет тратить на сведение счётов друг с другом. В этом случае у Санду появился бы дополнительный шанс выиграть новый мандат президента. Этого нельзя допустить, поскольку это будет означать ещё четыре года хаоса, разделения и деградации во всех сферах. Майя Санду показала, что она не способна быть президентом для всех, что она не способна строить и развивать — она может только разрушать. Поэтому долг представителей оппозиции перед гражданами состоит в том, чтобы на предстоящих президентских выборах отправить Майю Санду на свлку истории. И Пакт о ненападении, заключённый представителями оппозиции, станет серьёзным шагом в этом направлении.

Рассчитываю, что данная инициатива будет воспринята с большой ответственностью и политической зрелостью, и что под пактом, с которым мы выйдем, подпишется как можно большее количество кандидатов.

Ирина Влах, председатель «Платформы Молдова».