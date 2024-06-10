Сноуден: провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в ЕП

Ранее появилась информация, что во Франции на выборах в Европарламент победила правая партия «Национальное объединение». Глава французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что о формировании правящей коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» по итогам предстоящих выборов в Национальное собрание Франции не может быть и речи.