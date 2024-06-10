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Сноуден: провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в ЕП

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что поддерживающие военные конфликты политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

Источник: AP 2023

«Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс», — добавил он.

Выборы в Европарламент прошли в период с 6 по 9 июня. Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место. Сообщалось, что она увеличила лидерство на выборах до 191 места. На втором месте — группа «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» S&D (135 мест), третье место у партии «Обновление Европы» (83 места).

Ранее появилась информация, что во Франции на выборах в Европарламент победила правая партия «Национальное объединение». Глава французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявил, что о формировании правящей коалиции с партией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» по итогам предстоящих выборов в Национальное собрание Франции не может быть и речи.

Также отмечалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в республике вышла на второе место на выборах в Европарламент.

* Заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры

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