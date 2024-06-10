«Нам комфортно здесь жить»: Какие главные изменения произошли в Ростове с Алексеем Логвиненко

На время руководства Алексея Логвиненко пришелся бум строительства в Ростове — социального, жилого и дорожного. Так, были построены и реконструированы десять детсадов на 1790 мест и девять школ на 11,2 тысячи учеников. В 2023 году открылась самая большая на Юге России школа — второй корпус 60-й школы на улице Зорге, рассчитанный на 1650 учеников. В этой школе созданы все условия для учебы и развития ребят, создан целый кластер инженерно-технологического образования, открыты «космические классы», лаборатории по строению спутников и робототехнике.