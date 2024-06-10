«Нам комфортно здесь жить»: Какие главные изменения произошли в Ростове с Алексеем Логвиненко

С 2019 года год администрацией Ростова-на-Дону руководит Алексей Логвиненко, и 10 июня Алексею Валентиновичу исполнилось 50 лет. За годы сделано многое, а сегодня вспомним несколько ключевых проектов, которые существенно изменили город.
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ГОРОДА.
На время руководства Алексея Логвиненко пришелся бум строительства в Ростове — социального, жилого и дорожного. Так, были построены и реконструированы десять детсадов на 1790 мест и девять школ на 11,2 тысячи учеников. В 2023 году открылась самая большая на Юге России школа — второй корпус 60-й школы на улице Зорге, рассчитанный на 1650 учеников. В этой школе созданы все условия для учебы и развития ребят, создан целый кластер инженерно-технологического образования, открыты «космические классы», лаборатории по строению спутников и робототехнике.
— Мы очень ждали открытия этой школы. Дочка только и рассказывает о занятиях по биотехнологии, — делится Анна, мама двоих школьников.
НА ЗДОРОВЬЕ!
Большое внимание уделяется учреждениям здравоохранения. Например, реконструировали роддом № 5 и построили детскую поликлинику на ул. Профсоюзной. А в конце 2022 года завершился долгожданный капремонт поликлиники горбольницы № 20. Обновленное, комфортное для пациентов и медиков здание, оборудовали современной аппаратурой ультразвуковой и эндоскопической диагностики, маммографом и флюорографом, укомплектованы оборудованием отделения лечебной физкультуры и физиотерапии.
— Хожу к врачу регулярно, выписываю лекарства по рецепту. Здание очень изменилось, теперь здесь гораздо приятнее находиться — и нам, и врачам, думаю, тоже, — признается пенсионерка Ирина Викторовна.
ЖИВУТ ЦЕЛЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ.
Была утверждена дорожная карта трех микрорайонов в Левенцовке, и в этой части города строительство ведется новыми темпами. Район, который начали заселять 14 лет назад, стал настоящим городом в городе с учреждениями образования и здравоохранения. И строительство соцобъектов не прекращается. Появляются в районе новые дороги: построено девять, и только в этом мае был утвержден проект планировки и межевания территории под строительство еще шести.
— Уже восемь лет как живу с сыном в «Английском квартале». Через время в соседнем доме стала жить сестра со своей семьей. Нам комфортно здесь жить, так что теперь покупаем в доме напротив квартиру родителям, — рассказала 35-летняя Мария.
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ.
Изменил город и первый за долгие годы масштабный проект в дорожном строительстве за 2,25 млрд рублей — реконструкция путепровода на Малиновского. Вместо двух полос «Горбатого моста» или «Бутылочного горлышка», как раньше жители города называли путепровод, появилось строение с шестью дорожными полосами. Пропускная способность выросла с 22 тысяч автомобилей в сутки до почти 40 тысяч.
— В те месяцы, пока шла стройка, пришлось, конечно, постоять в пробках на объездных дорогах. Но теперь доезжаю на работу быстрее, — говорит 48-летний Иван.
Много сделано и в других сферах — от ЖКХ и транспорта — до благоустройства. И с каждым годом донская столица заметно хорошеет. Вдоль реки Темерник открыли пешеходную зону «Первая миля», благоустроены парк и два сквера, десятки дворов. А три года назад зародилась красивая традиция — День тюльпанонасаждения. Она становится все масштабнее: прошлой осенью ростовчане высадили более 1,5 млн луковиц, и этой весной клумбы утопали в цвету.
— Приятно это видеть! Спасибо главе, что делает Ростов краше. Поздравляю с юбилеем и желаю, чтобы наш город год от года становился лучше, — сказала ростовчанка Елена.
Коллектив «КП — Ростов-на-Дону» присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Валентиновичу успешной работы на благо города.