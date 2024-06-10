Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в Европарламент

Согласно результатам голосов, «Фидес» с партнерами может рассчитывать на 11 мест в Европарламенте, «Уважение и свобода» — на 7, леволиберальная коалиция трех партий — на 2 места, а «Наша родина» — на 1 место. Другие партии не преодолели барьер в 5% и не получили ни одного места.