Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в Европарламент

После обработки 95% бюллетеней партия «Фидес» набрала вместе со своими партнерами по коалиции 44,39% голосов. Партия «Уважение и свобода», возглавляемая центристом и бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром, получила 29,84% голосов. Блок леволиберальных партий (Демократическая коалиция, социалисты и «Диалог за Венгрию») получил 8,16% голосов, националистическая партия «Наша родина» — 6,75%.
Согласно результатам голосов, «Фидес» с партнерами может рассчитывать на 11 мест в Европарламенте, «Уважение и свобода» — на 7, леволиберальная коалиция трех партий — на 2 места, а «Наша родина» — на 1 место. Другие партии не преодолели барьер в 5% и не получили ни одного места.
До этих выборов 13 мест из 21 места, отведенного Венгрии в Европарламенте, занимала «Фидес» и христианские демократы. Левая оппозиция занимала пять депутатских мандатов, леволиберальная партия «Моментум» — два, праворадикальная партия «Йоббик» (движение «За лучшую Венгрию») — одно.
В первый раз Венгрия принимала участие в выборах в Европарламент в 2004 году. Тогда «Фидес» также получила меньше половины голосов — 47,4%. Во все последующие разы партия получала больше половины голосов.
По итогам выборов в Европарламент худший свой результат также показала партия канцлера ФРГ Олафа Шольца Социал-демократическая партия (СДПГ). Фракция заняла третье место после правоцентристов из блока ХДС/ХСС и крайне правых из «Альтернативы для Германии» (АдГ). При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новый состав Европарламента, в котором большинство мест получит ее Европейская народная партия, будет поддерживать Украину.
О значении выборов в Европарламент — в материале «Ъ» «Время правых».